Певец Ramil’ поможет семье умершей на его концерте фанатки

Полина, 18-летняя студентка из Ачинска, умерла в Красноярске во время концерта певца Романа Орлова, известного под псевдонимом Ramil’.
Причины смерти девушки выясняют правоохранительные органы – была ли она вызвана проявлением скрытой болезни или же несоблюдением администрацией правил безопасности, но исполнитель решил хоть как-то помочь семье Полины, - пишет teleprogramma.pro.
Роман перечислит родным девушки выручку от концерта, а также посвятит ей песню.
«Сегодня я сказал ее маме, что в жизни очень важно оставить след после себя… И я хочу помочь ей в этом… Полиночка, ты всегда будешь в наших сердечках… Отныне каждый раз когда мы будем петь песню «Ангелом», она будет для тебя…», - написал Ramil’ в микроблоге.
23 сентября Ramil’ выпустил новый трек «Просто лети», а 4 октября отправился с концертами в двухмесячный тур по городам России.