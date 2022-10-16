Певец Ramil’ поможет семье умершей на его концерте фанатки

«Сегодня я сказал ее маме, что в жизни очень важно оставить след после себя… И я хочу помочь ей в этом… Полиночка, ты всегда будешь в наших сердечках… Отныне каждый раз когда мы будем петь песню «Ангелом», она будет для тебя…», - написал Ramil’ в микроблоге.