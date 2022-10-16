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11 минут назад

Певец Ramil’ поможет семье умершей на его концерте фанатки

Ирина Лебедева

Полина, 18-летняя студентка из Ачинска, умерла в Красноярске во время концерта певца Романа Орлова, известного под псевдонимом Ramil’.

Певец Ramil’ поможет семье умершей на его концерте фанатки
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Причины смерти девушки выясняют правоохранительные органы – была ли она вызвана проявлением скрытой болезни или же несоблюдением администрацией правил безопасности, но исполнитель решил хоть как-то помочь семье Полины, - пишет teleprogramma.pro.

Роман перечислит родным девушки выручку от концерта, а также посвятит ей песню.

«Сегодня я сказал ее маме, что в жизни очень важно оставить след после себя… И я хочу помочь ей в этом… Полиночка, ты всегда будешь в наших сердечках… Отныне каждый раз когда мы будем петь песню «Ангелом», она будет для тебя…», - написал Ramil’ в микроблоге.

23 сентября Ramil’ выпустил новый трек «Просто лети», а 4 октября отправился с концертами в двухмесячный тур по городам России.

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