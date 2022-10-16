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14 минут назад

Лепс опроверг упреки в появлении на сцене в нетрезвом виде

Ирина Лебедева

У Григория Лепса есть проблемы с алкоголем, что он, собственно, и не скрывает от публики. При этом певца часто обвиняют в том, что он проводит свои концерты в нетрезвом состоянии. А вот эти упреки Григорий отметает сразу, - информирует teleprogramma.pro.

Лепс опроверг упреки в появлении на сцене в нетрезвом виде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Певец объяснил, что он эмоционально выкладывается, исполняя свои треки и ведет себя на сцене естественно и расслабленно. Он отдает себя работе целиком. А его недоброжелатели видят то, чего не существует.

«С возрастом ты понимаешь, что в выпившем состоянии на сцене работать практически невозможно. Степень опьянения, конечно, может быть разной… 300 грамм – и пересыхает задняя стенка, начинаются проблемы со звукоизвлечением и так далее», - рассказал музыкант.

Лепс добавил, что в целом ему все равно, что злопыхатели говорят об его поведении.

Недавно Лепс похвастался в своих социальных сетях, что его старшая дочь родила сына. Соответственно, музыкант впервые стал дедом. Певец в полном восторге. Именно поэтому он решил поделиться своим счастьем со своими фолловерами в личном микроблоге.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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