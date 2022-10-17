Певец Микабен умер на сцене во время выступления в Париже

Гаитянский певец Майкл Бенжамен, известный под псевдонимом Микабен, неожиданно скончался на концерте. Об этом сообщает The Guardian.

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Трагедия произошла 15 сентября. У музыканта случился приступ во время выступления. Певец упал, когда покидал сцену. По словам организаторов концерта, Бенжамен скончался, несмотря на усилия экстренных служб. Ему был 41 год.

В сети появилось видео трагедии. В ролике музыкант выступает, а затем внезапно поворачивается и направляется к выходу со сцены. Затем он рухнул на глазах у зрителей, музыка прекратилась, и были вызваны врачи.