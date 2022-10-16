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1 час назад

Кончаловский прокомментировал отъезд Пугачевой

Ирина Лебедева

В конце сентября Алла Пугачева улетела на частном самолете из России в Израиль вместе с детьми. Ранее Примадонна в микроблоге сообщила, что готова стать иноагентом вслед за своим супругом, Максимом Галкиным*.

Эту историю в светской тусовке обсуждают до сих пор, причем мнения представителей шоу-бизнеса разделились. Некоторые относятся к поступку Аллы Борисовны резко отрицательно, другие видят в нем прежде всего человеческие эмоции.

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Так, Егор Кончаловский сказал журналистам «Комсомольской Правды», что понимает Пугачеву.

«Алла Борисовна, действительно, эпоха … По-человечески ее поступок понятен, скажу больше - и от своей супруги я бы такого ожидал», - заявил режиссер.

Напомним, что к началу учебного года в школе Пугачева вместе с детьми вернулась из-за границы, где они находились с февраля, в Россию. Предполагается, что певица прилетела в страну только, чтобы обсудить дальнейшую карьеру ее мужа — юмориста Максима Галкина.

Однако планируемых встреч так и не произошло и меньше, чем через месяц Пугачева вместе с детьми снова улетела в Израиль без обратного билета.

*признан Минюстом РФ физлицом – иностранным агентом

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