«Это – вандализм»: Сафронов в ужасе от истории с картиной Ван Гога

«Это – вандализм, кощунство. Картина не принадлежит этим экоактивисткам. Они могут сжигать свою машину, рисунки, но даже ребенка, которого ты родил, ты уже не имеешь права убивать. А картина — как ребенок, который рождается в муках. Полотна гениальных живописцев, включая Ван Гога, остаются в веках и принадлежит всему миру», - негодует художник.