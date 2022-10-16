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33 минуты назад

«Это – вандализм»: Сафронов в ужасе от истории с картиной Ван Гога

Ирина Лебедева

Никас Сафронов обрушился с критикой на экоактивисток, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской национальной галерее. Он считает, что эта ситуация «демонстрирует деградацию общества, в которой виновата сама Европа», - сообщает gazeta.ru

«Это – вандализм»: Сафронов в ужасе от истории с картиной Ван Гога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это – вандализм, кощунство. Картина не принадлежит этим экоактивисткам. Они могут сжигать свою машину, рисунки, но даже ребенка, которого ты родил, ты уже не имеешь права убивать. А картина — как ребенок, который рождается в муках. Полотна гениальных живописцев, включая Ван Гога, остаются в веках и принадлежит всему миру», - негодует художник.

Никас уверен, что данная акция стала возможной на фоне тотального неуважения к культуре и искусству.

«Это можно видеть также на примере «отмены» русской культуры повсеместно — при чем тут Пушкин, Толстой, Репин, Шишкин, Чайковский?»

Маэстро ратует за серьезное наказание для тех, кто организовал и совершил хулиганскую выходку. В противном случае он опасается возникновения целого движения по уничтожению культурных ценностей в мире.

Художник Никас Сафронов в разговоре с изданием PROZvezd поддержал решение временно не показывать ток-шоу на федеральных каналах. По его словам, иногда на подобных передачах «переходят границы дозволенного». Сафронов считает, что ток-шоу пришли в Россию с Запада, и страна последовала «низменному примеру» зарубежных коллег.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
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