Барецкий заявил о родстве с Моисеевым

Стас Барецкий огорошил публику очередной эпатажной выходкой. Якобы, наконец-то, он установил, кто его отец. И это не кто иной как недавно скончавшийся Борис Моисеев. Такую информацию Барецкий выдал журналистам интернет-издания «Подмосковье сегодня».
«Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК. В любом случае от наследства на его имущество, а также песню «Голубая луна» я не откажусь», - проинформировал общественность Стас.
Также он напомнил, что является президентом союза профессиональных ритуальных агентов, что поможет ему решить вопрос с эксгумацией. Ну а если его заявление не воспримут всерьез, то тогда он будет действовать самостоятельно.
«А если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить, я настроен очень серьезно», - утверждает скандальная звезда.
Известный артист Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Последнее время мужчина неважно себя чувствовал после нескольких перенесенных инсультов. Он практически не выходил из дома и не посещал светские мероприятия.