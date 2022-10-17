Барецкий заявил о родстве с Моисеевым

«Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК. В любом случае от наследства на его имущество, а также песню «Голубая луна» я не откажусь», - проинформировал общественность Стас.