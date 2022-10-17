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46 минут назад

Барецкий заявил о родстве с Моисеевым

Ирина Лебедева

Стас Барецкий огорошил публику очередной эпатажной выходкой. Якобы, наконец-то, он установил, кто его отец. И это не кто иной как недавно скончавшийся Борис Моисеев. Такую информацию Барецкий выдал журналистам интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК. В любом случае от наследства на его имущество, а также песню «Голубая луна» я не откажусь», - проинформировал общественность Стас.

Брат погибшего Бориса Моисеева рассказал о еще одной трагедии в семье

Также он напомнил, что является президентом союза профессиональных ритуальных агентов, что поможет ему решить вопрос с эксгумацией. Ну а если его заявление не воспримут всерьез, то тогда он будет действовать самостоятельно.

«А если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить, я настроен очень серьезно», - утверждает скандальная звезда.

Известный артист Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Последнее время мужчина неважно себя чувствовал после нескольких перенесенных инсультов. Он практически не выходил из дома и не посещал светские мероприятия.

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