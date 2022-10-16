Сестра Ефремова рассказала, что ее  брат создал колонии проблемы

Анастасия, сестра заслуженного артиста Михаила Ефремова, рассказала, что службы колонии под Белгородом, а также местное почтовое отделение буквально захлебываются из-за проявлений народной любви к артисту, выраженной в огромном количестве писем и посылок.
В первую очередь, это очень трудозатратно, а также – ложится дополнительным грузом на бюджет.
«Со всего мира тюки писем приходят. Почта останавливается — сотрудники не в силах все обработать. Там каждое письмо цензоры должны просмотреть. Электронка, кстати, тоже просматривается. К брату письма из электронной почты поступают уже в распечатанном виде. Это принтер, бумага!», - объяснила Анастасия.
Почтовое отделение также завалено бандеролями и посылками. Поклонницы, желая поддержать любимого актера, высылают ему сладости и другие продукты, а также теплые вещи, - рассказывает teleprogramma.pro.
К Ефремову в тюрьму ездят друзья и коллеги. Оказывается, визиты к заключенному осуществляют Сергей Гармаш, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев и Василий Мищенко. Их Ефремов называет настоящими друзьями.