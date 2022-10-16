Сестра Ефремова рассказала, что ее  брат создал колонии проблемы

«Со всего мира тюки писем приходят. Почта останавливается — сотрудники не в силах все обработать. Там каждое письмо цензоры должны просмотреть. Электронка, кстати, тоже просматривается. К брату письма из электронной почты поступают уже в распечатанном виде. Это принтер, бумага!», - объяснила Анастасия.