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32 минуты назад

Озвучена стоимость квартиры, которую Пугачева подарила Орбакайте

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях немало говорят о перспективах недвижимости, оставленной уехавшей из России Аллой Пугачевой. Есть сведения, что Примадонна подошла к этому вопросу серьезно, оценила свое имущество и заранее распределила его между наследниками, - рассказывают actualnews.

Озвучена стоимость квартиры, которую Пугачева подарила Орбакайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным журнала Forbes состояние певицы составляет примерно 100 миллионов долларов, в основном это как раз недвижимость.

Знаменитая квартира на Тверской улице столицы, впрочем, уже заранее обрела новую хозяйку.

По сведениям Росреестра, певица в 2014 году отказалась переписала ее на свою дочь Кристину Орбакайте. По самым скромным оценкам, стоимость апартаментов составляет как минимум 80 миллионов рублей.

И это речь идет о голых стенах, а в квартире сделан дизайнерский ремонт. Имеется даже роскошный камин, украшенный немецкой резьбой XVIII века. Кроме того, там немало антиквариата, в частности, старинных картин, которые певице покупал в свое время еще покойный муж - режиссер Александр Стефанович.

Режиссер Егор Кончаловский высказался о вылете в Израиль певицы Аллы Пугачевой, который обсуждается уже несколько недель подряд. Известный кинодеятель заявил, что решение Примадонны для него было вполне предсказуемо и ожидаемо. И сам поступок он считает объяснимым.

«По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал», — сказал 56-летний режиссер.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Егор Кончаловский,Росреестр,
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