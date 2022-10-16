Режиссер Егор Кончаловский заявил, что понимает отъезд Пугачевой из России

Режиссер Егор Кончаловский в интервью kp.ru заявил, что понимает очередной отъезд Пугачевой. "Алла Борисовна, действительно, эпоха По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал", - сказал Кончаловский. Он также высказался и о муже Пугачевой – юмористе Максиме Галкине. "В горячке нынешнего времени сильно преувеличена роль господина Галкина", — добавил режиссер, уточнив при этом, что Галкин "прекрасный человек, шоумен". В конце сентября Пугачева вместе с детьми покинула Россию и перебралась в Израиль. После этого она написала посвященный ее критикам пост, в котором назвала их холопами и рабами. Актриса Елена Проклова заявила, что резкие слова Пугачевой "о холопах и рабах" можно объяснить стремлением защитить Галкина. Украинская певица Светлана Лобода призналась в любви к Пугачевой после ее резкого ответа хейтерам.