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15 октября

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что понимает отъезд Пугачевой из России

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Егор Кончаловский в интервью kp.ru заявил, что понимает очередной отъезд Пугачевой. "Алла Борисовна, действительно, эпоха По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал", - сказал Кончаловский. Он также высказался и о муже Пугачевой – юмористе Максиме Галкине. "В горячке нынешнего времени сильно преувеличена роль господина Галкина", — добавил режиссер, уточнив при этом, что Галкин "прекрасный человек, шоумен". В конце сентября Пугачева вместе с детьми покинула Россию и перебралась в Израиль. После этого она написала посвященный ее критикам пост, в котором назвала их холопами и рабами. Актриса Елена Проклова заявила, что резкие слова Пугачевой "о холопах и рабах" можно объяснить стремлением защитить Галкина. Украинская певица Светлана Лобода призналась в любви к Пугачевой после ее резкого ответа хейтерам.

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что понимает отъезд Пугачевой из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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