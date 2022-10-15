Айза  похвасталась загородным особняком

Айза Анохина сообщила на своей страничке в социальной сети, что стала обладательницей загородного дома. Это двухэтажный особняк с приусадебным участком.

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Поклонники тут же вспомнили, что совсем недавно бывшая супруга рэпера Гуфа сетовала, что потеряла сразу несколько рекламных контрактов, в результате чего лишилась доходов, - сообщает secretmag.ru.

«Рекламные контракты, пока-пока! Все мои проекты, все мои мечты... Моя работа, мое будущее, десятки миллионов затраченных денег... Хорошо, что я гречку с тушенкой люблю», - писала весной Айза.

Фолловеры поинтересовались, как же она тогда смогла приобрести дом?

Айзе пришлось пояснить, что с покупкой ей помог отец.