Пластические хирурги назвали самую красивую женщину мира

Джоди Комер, английскую актрису, звезду сериала «Убивая Еву» и фильма «Последняя дуэль» признали самой красивой женщиной в мире согласно рейтингу, составленному руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулианом Де Сильва, - рассказывает «Комсомольская Правда».

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Пластический хирург выбирает эталоны красоты на основании математической пропорции, выведенной древними греками. Пропорции 29-летней Джоди Комер составляют 94,52 % от идеальных. Врач измеряет три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от области между глазами до нижней части носа и от нижней части носа до нижней части подбородка. Пропорции считаются идеальными, если числа оказываются равными.