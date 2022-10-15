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32 минуты назад

Пластические хирурги назвали самую красивую женщину мира

Ирина Лебедева

Джоди Комер, английскую актрису, звезду сериала «Убивая Еву» и фильма «Последняя дуэль» признали самой красивой женщиной в мире согласно рейтингу, составленному руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулианом Де Сильва, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Пластические хирурги назвали самую красивую женщину мира
Фото: ТелеграмТелеграм

Пластический хирург выбирает эталоны красоты на основании математической пропорции, выведенной древними греками. Пропорции 29-летней Джоди Комер составляют 94,52 % от идеальных. Врач измеряет три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от области между глазами до нижней части носа и от нижней части носа до нижней части подбородка. Пропорции считаются идеальными, если числа оказываются равными.

Ранее актриса Джоди Комер снялась для обложки британского Vogue. Звезда рассказала о длившемся восемь или девять месяцев периоде, когда она не могла найти работу.

Шоу-бизнес,Джоди Комер,
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