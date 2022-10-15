Ани Лорак лишилась прибыльного бизнеса в России

Украинской певице Ани Лорак принадлежало ООО «Ани Лорак Продакшн». Фирма зарабатывала на организации концертов, а также выпуске песен и клипов. Ранее этот бизнес приносил Лорак до 40 миллионов рублей в год.

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Однако после того, как в 2021 году Ани рассказала о домогательствах со стороны Константина Меладзе, у компании начались проблемы, пишет «Комсомольская Правда».

Вполне возможно, что события просто совпали во времени, однако налоговики заблокировали счета из-за недостоверного адреса. Тогда юристы отстояли организацию, однако 11 октября этого года она все же прекратила свою деятельность. Как сообщает «КП», серьезных нарушений не было и фирму вполне можно было сохранить, но, видимо, Лорак перестала связывать свою концертную деятельность с Россией.

Хотя певица уже вернулась к гастрольной деятельности: судя по информации на официальном сайте, на конец октября - начало ноября у нее запланирован тур по Германии.