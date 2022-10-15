Макаревич* пожаловался на невостребованность за рубежом

Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле с молодой супругой и маленьким ребенком, пожаловался на недостаточную возможность творческой реализации, - пишет «Московский Комсомолец».
В Москве, по словам лидера группы «Машина времени», он был гораздо более востребован и находился в насыщенной творческой среде.
«У меня было больше дел, потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал и которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи. И ты в чем-то участвовал», - посетовал музыкант в личном блоге.
Ранее стало известно о том, что Макаревич подал иск против Минюста России из-за включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат певца заявил, что, по мнению его клиента, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.
*Признан в России иноагентом