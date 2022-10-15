Волочкова о Баскове: «Мы астральные двойняшки»

«У меня с Колей связана целая жизнь. Представьте, 23 года вместе. Мы действительно астральные двойняшки: у нас очень многое похоже и одинаково. Мы ровесники, два дракона. Мы вместе начинали карьеру в Большом театре. Потом случился мой уход из Большого театра, а затем и Колин уход. Мое замужество и Колина женитьба, рождение детей — у нас все одинаково. Расставание с влиятельными людьми тоже произошло одинаково», - вспоминает звезда.