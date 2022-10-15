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26 минут назад

Волочкова о Баскове: «Мы астральные двойняшки»

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова в день рождения Николая Баскова рассказала о давней дружбе с певцом. Балерина сообщила, что у нее с «натуральным блондином» очень много общего. Об этом пишет ФАН.

Волочкова о Баскове: «Мы астральные двойняшки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня с Колей связана целая жизнь. Представьте, 23 года вместе. Мы действительно астральные двойняшки: у нас очень многое похоже и одинаково. Мы ровесники, два дракона. Мы вместе начинали карьеру в Большом театре. Потом случился мой уход из Большого театра, а затем и Колин уход. Мое замужество и Колина женитьба, рождение детей — у нас все одинаково. Расставание с влиятельными людьми тоже произошло одинаково», - вспоминает звезда.

Анастасия считает Николая самым светлым и позитивным человеком в отечественном шоу-бизнесе. Была у них, по словам Волочковой, и романтическая история, в завершение который они остались добрыми друзьями.

«Нас с ним связывали и романтические отношения: было совершенно незабываемое и для меня, и для него путешествие на Мальдивы. Около десяти лет назад, как же быстро летит время».

Ранее певец Николай Басков опроверг распространяющуюся в интернете информацию о наличии у него недвижимости за рубежом. Соответствующее заявление он сделал в личном Telegram-канале.

Шоу-бизнес,Николай Басков,Анастасия Волочкова,
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