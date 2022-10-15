Соседов напророчил Дронову (SHAMAN) большое будущее

Сергей Соседов уверен, что Ярослав Дронов (известный публике как SHAMAN) в скором времени станет яркой звездой отечественной эстрады.
Музыкальный критик считает, что подавляющее большинство современных композиций не выдерживают никакой критики с точки зрения смысла их содержания. Ничего не значащие треки уже всем надоели, а Дронов очень вовремя выступил с патриотической песней, – приводит его слова портал blitz.plus.
«Сегодня во многих песнях просто набор рифм. Нет ни малейшего смысла. SHAMAN — талантливый артист», - утверждает критик.
Российский певец Ярослав Дронов на шоу «МузЛофт» на RuTube объяснил, почему взял себе псевдоним и что он значит.
Восходящая звезда говорит, что делит свою жизнь таким образом на две части: одна часть – его повседневная жизнь, а вторая – сценический образ.
Как заявляет сам музыкант, он не пользуется услугами продюсеров и продвигает себя сам.