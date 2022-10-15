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1 час назад

Пригожин рассекретил свой способ похудеть

Ирина Лебедева

Иосиф Пригожин рассказал, что его организм склонен к набору лишнего веса, а тренировки и всяческие диеты он долго не выдерживает. Продюсер мечтает весить 80 килограмм, но силы воли, чтобы почти ничего не есть и все время проводить в спортзале, по его словам, не хватает.

Пригожин рассекретил свой способ похудеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как только цифра на весах приближается к 100 килограммам, Пригожин садится на диету, потом срывается… Есть лишь один действенный метод, который реально помогает поддерживать физическую форму.

Супруг певицы Валерии признался журналистам портала BLITZ+, что очень хорошо сжигает лишние калории обыкновенная пешая ходьба.

«Есть у меня с женой фантастическое хобби. Мы ходим летом каждый день от десяти километров. За август, например, прошли 300. Только это и спасает», — заявил Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил озвучить личный топ российских артистов, которые наиболее востребованы на корпоративах. Но имени Валерии в нем нет.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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