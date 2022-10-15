Пригожин рассекретил свой способ похудеть

Иосиф Пригожин рассказал, что его организм склонен к набору лишнего веса, а тренировки и всяческие диеты он долго не выдерживает. Продюсер мечтает весить 80 килограмм, но силы воли, чтобы почти ничего не есть и все время проводить в спортзале, по его словам, не хватает.