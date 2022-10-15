Боню заметили в эконом-классе самолета

В СМИ и социальных сетях обсуждают «бюджетный» перелет Виктории Бони в самолете из Ниццы в Стамбул. Публика удивлена, что теледива путешествует не бизнес-классом, а сидит в «экономе». Об этом пишут 7days.ru со ссылкой на данные Телеграм-каналов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сама Виктория по данному поводу никаких комментариев не давала. Однако этот факт свидетельствует: несмотря на то, что бывшая звезда «Дома-2» позиционирует себя дамой весьма обеспеченной, экономить все-таки приходится.

Так, недавно поклонники Виктории удивлялись, почему она не стала обращаться к косметологу, чтобы привести в порядок лицо после солнечных ожогов. Напомним, 42-летняя звезда недавно вернулась из Гималаев, где собиралась совершить восхождение на гору Манаслу. Покорить вершину Виктории и ее спутникам не удалось из-за лавинной опасности, но получить так называемый «загар альпиниста» на пол-лица Боне довелось.