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1 час назад

Сестра Градского подает в суд на наследников певца

Ирина Лебедева

Наталья Градская намерена отвоевать свои права на квартиру и дачу отца, которыми после его смерти единолично завладел ее брат Александр.

Сестра Градского подает в суд на наследников певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как информирует «Комсомольская Правда», наследственные дела семьи Градских обросли судами. Подмосковный суд занимается историей с ограблением вдовы Марины Коташенко, когда из дома Градского вынесли 100 миллионов рублей наличными. В Москве идет процесс дележа многомиллионного наследства между взрослыми детьми музыканта от прошлых браков и его вдовой с сыновьями.

И это еще далеко не все. Сестра Градского Наталья, которая давно живет в Ницце, подает иск к нынешним наследникам. Женщина не претендует на то, что заработал ее знаменитый брат. Она хочет восстановить свои права на отцовскую дачу и квартиру.

«В 2002 году, когда папа умер, брат скрыл от меня его и спешно оформил недвижимость на себя. При жизни брата изменить эту несправедливую ситуацию я не могла: с его связями все мои попытки были бесполезны», - ранее рассказывала Наталья.

При этом никаких претензий к наследникам Градского у Натальи нет.

«Претензии у меня были и есть только к брату, но закон так устроен, что, если при жизни он не успел или не захотел решить эти проблемы, они переходят к наследникам», - уточнила она.

Градский скончался 8 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Певца похоронили на Ваганьковском кладбище.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,
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