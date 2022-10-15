Самбурская пожаловалась, что «дико заболела»

Настасья Самбурская рассказала своим поклонникам, что очень плохо себя чувствует. Ранее она дважды переболела коронавирусной инфекцией. И, как человек опытный, начала с ПЦР-тестов. Однако они оказались отрицательными, хотя симптомы похожи не те, что были у нее при ковиде. Об этом актриса сообщила в личном блоге.
«Я дико заболела. Пришла с работы где-то часов в шесть-семь вечера. До сих пор лежу на диване. Сделала два теста, и они отрицательные. Температура повышена, чего со мной практически не бывает, только при двух ковидах за последние пятнадцать лет. Вообще не могу даже элементарно пойти умыться и выпить таблетки», - пожаловалась Настасья.
Как пишет 5 Канал, актриса честно рассказывает своим подписчикам о проблемах со здоровьем. Так, ранее она призналась, что во время тренировки получила травму спины, из-за которой даже пришлось обращаться к докторам.
Недавно Самбурская рассказала, как преодолевает стресс.
«Ванны с магниевой солью, полный, пожизненный отказ от алкоголя, массаж, душ Шарко, тренировки, работа, сон , витамины, хобби, не читаю новости».