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6 минут назад

Самбурская пожаловалась, что «дико заболела»

Ирина Лебедева

Настасья Самбурская рассказала своим поклонникам, что очень плохо себя чувствует. Ранее она дважды переболела коронавирусной инфекцией. И, как человек опытный, начала с ПЦР-тестов. Однако они оказались отрицательными, хотя симптомы похожи не те, что были у нее при ковиде. Об этом актриса сообщила в личном блоге.

Самбурская пожаловалась, что «дико заболела»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я дико заболела. Пришла с работы где-то часов в шесть-семь вечера. До сих пор лежу на диване. Сделала два теста, и они отрицательные. Температура повышена, чего со мной практически не бывает, только при двух ковидах за последние пятнадцать лет. Вообще не могу даже элементарно пойти умыться и выпить таблетки», - пожаловалась Настасья.

Как пишет 5 Канал, актриса честно рассказывает своим подписчикам о проблемах со здоровьем. Так, ранее она призналась, что во время тренировки получила травму спины, из-за которой даже пришлось обращаться к докторам.

Недавно Самбурская рассказала, как преодолевает стресс.

«Ванны с магниевой солью, полный, пожизненный отказ от алкоголя, массаж, душ Шарко, тренировки, работа, сон , витамины, хобби, не читаю новости».

Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,
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