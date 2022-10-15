Самбурская пожаловалась, что «дико заболела»

«Я дико заболела. Пришла с работы где-то часов в шесть-семь вечера. До сих пор лежу на диване. Сделала два теста, и они отрицательные. Температура повышена, чего со мной практически не бывает, только при двух ковидах за последние пятнадцать лет. Вообще не могу даже элементарно пойти умыться и выпить таблетки», - пожаловалась Настасья.