Стало известно, как сейчас живут родители Хворостовского

«Максимка звонит часто, через день или каждый день. Он любит нас, подолгу разговаривает, рассказывает, где был, что делал. Он что-то закончил, а специальности нет. Я переживаю, советую учиться и получить специальность. Сейчас на работу его не берут, даже одно время был официантом в ресторане», — рассказал Хворостовский – старший.