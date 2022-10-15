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1 час назад

Стало известно, как сейчас живут родители Хворостовского

Ирина Лебедева

Известный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака мозга пять лет назад. У него осталась большая семья – родители, супруга, дети. Как оказалось, труднее всего приходится Александру и Людмиле, отцу и матери покойного. Об этом пишет СтарХит.

Стало известно, как сейчас живут родители Хворостовского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы стали ветхие, 86 и 84 года, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи, и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами», - поделился печальными подробностями Александр Хворостовский.

По словам мужчины, со старшими внуками общения практически нет. У вдовы артиста Флоранс роман с британским телеведущим Джорджем Кларком. Младшая внучка живет отдельно, дедушку с бабушкой навещает раз в пару недель. Самые теплые отношения - с внуком Максимом.

«Максимка звонит часто, через день или каждый день. Он любит нас, подолгу разговаривает, рассказывает, где был, что делал. Он что-то закончил, а специальности нет. Я переживаю, советую учиться и получить специальность. Сейчас на работу его не берут, даже одно время был официантом в ресторане», — рассказал Хворостовский – старший.

Выставка фотографий ТАСС, рассказывающих о творческом пути народного артиста России Дмитрия Хворостовского, открылась перед офисом агентства в Москве. Экспозиция приурочена к юбилею оперного певца, которому 16 октября исполнилось бы 60 лет.

Шоу-бизнес,Дмитрий Хворостовский,
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