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29 минут назад

Кондулайнен рассказала об отношениях с Жириновским

Ирина Лебедева

За Еленой Кондулайнен в свое время ухаживали многие известные люди. Неравнодушен к красавице-блондинке был и Владимир Жириновский. Эпатажный политик даже заявлял, что не знает никого из актеров, кроме Кондулайнен. Тогда же и поползли слухи о их тайном романе, - пишет teleprogramma.pro.

Кондулайнен рассказала об отношениях с Жириновским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Елена прокомментировала давнюю историю в интервью программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».

«Он стратег, умница большой. Я дорожила и ценила его. Но мы оба Собаки, нам нельзя было бы быть вместе, иначе мы бы все потеряли», — объяснила звезда.

Смерть Владимира Вольфовича Кондулайнен перенесла тяжело. В то время она восстанавливалась после перенесенного инсульта и даже не смогла проводить в последний путь человека, к которому, по ее словам, чувствовала искреннюю симпатию.

Ранее актриса театра и кино Елена Кондулайнен сообщила подробности жизни после того, как у нее случился инсульт. Звезда столкнулась с потерей памяти и голоса.

Шоу-бизнес,Елена Кондулайнен,Владимир Жириновский,
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