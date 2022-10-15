«Не хотел становиться смешным»: Ширвиндт сам покинул Театр Сатиры

Александр Ширвиндт, которому уже 88 лет, некоторое время назад сам принял решение оставить пост художественного руководителя Театра Сатиры.

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Телеведущий Борис Берман в микроблоге заявил о своем глубоком уважении – подобный случай всего лишь второй в истории современного отечественного театра. Ранее по доброй воле Владимир Андреев, руководитель театра Марии Ермоловой, передал полномочия Олегу Меньшикову, - рассказывает Экспресс Газета.

«Вот это воля! Как сказано у классика, «не свобода, а воля».

Мое безмерное уважение большому артисту.

Он умел (и умеет) смешить нас и ролями своими, и мемуарной прозой.

Но он, как я понимаю, не хотел становиться смешным.

Лексический нюанс. Но очень важный.

Браво, мудрый Александр Анатольевич». – написал Берман.

Кто же преемник? Некоторое время назад говорили о Сергее Газарове, и считается, что именно он принял дела у Ширвиндта. Но после смерти Армена Джигарханяна правительство Москвы назначило его новым руководителем театра. Возможными претендентами считались сын Юрия Яковлева — режиссер Антон Яковлев и актер и режиссер театра Сатиры Юрий Васильев. Еще один кандидат - Максим Аверин. Но в этом году Аверин назначен на должность главного Сочинского концертного зала.