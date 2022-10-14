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44 минуты назад

Моргенштерн* пожаловался на депрессию из-за эмиграции в ОАЭ

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) на YouTube-шоу «Вписка» признался, что столкнулся с депрессией после отъезда из России.

Моргенштерн пожаловался на депрессию из-за эмиграции в ОАЭ
Фото: morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Ты покупаешь дом за 160 млн, а тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься», — рассказал Моргенштерн.

По его словам, из-за депрессивного состояния он начал выпускать грустные треки. Рэпер пожаловался, что раньше собирал стадионы, а теперь вынужден выступать на корпоративах для 50 человек. Музыкант даже не может повидаться с бабушкой, которая живет в Уфе, так как из-за кардиостимуляторов ей нельзя летать на самолетах. Моргенштерн признался, что даже не надеется выступить в России в ближайшее время.

Ранее на ресторан Моргенштерна завели шесть дел из-за нелегалов.

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