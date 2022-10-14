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1 час назад

Юрий Стоянов раскрыл условия своего райдера

Газета.Ru

Актер Юрий Стоянов в разговоре с изданием «7 дней» признался, что в своем актерском райдере просит отдельный вагончик с работающим кондиционером и туалетом.

Юрий Стоянов раскрыл условия своего райдера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У артиста должен быть вагончик. А там туалет и кондиционер. Которые работают! И жуткий выпендреж — свежая простыня, наволочка, полотенце, потому что в этом вагоне до тебя уже спали три тысячи артистов», — пошутил Стоянов.

Артист добавил, что во времена вспышки коронавируса он просил, чтобы его вагончик несколько раз в день обрабатывали санитайзером или делали влажную уборку. По словам звезды «Городка», он просит у продюсеров обеспечить ему бутылку газированной воды и несколько яблок.

Шоу-бизнес,Юрий Стоянов,
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