Анна Седокова пожаловалась на обострение кожного заболевания

«Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница. Когда заканчивается действие укола, а его, как правило, хватает на пару месяцев, любое нервное потрясение является триггером для нового приступа», — посетовала Седокова.

Она уточнила, что может нивелировать симптомы крапивницы большим количеством антигистаминных таблеток, которые в свою очередь провоцируют сонливость и усталость. По словам певицы, ей помогают уколы за $1 тыс. Исполнительнице удалось найти необходимые лекарства, однако она считает, что такие препараты должны быть более доступными, так как не все могут позволить себе столь дорогие уколы.