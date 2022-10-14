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1 час назад

Анна Седокова пожаловалась на обострение кожного заболевания

Газета.Ru

Певица Анна Седокова пожаловалась, что у нее каждые несколько месяцев начинается обострение крапивницы, передает StarHit.

Анна Седокова пожаловалась на обострение кожного заболевания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница. Когда заканчивается действие укола, а его, как правило, хватает на пару месяцев, любое нервное потрясение является триггером для нового приступа», — посетовала Седокова.

Она уточнила, что может нивелировать симптомы крапивницы большим количеством антигистаминных таблеток, которые в свою очередь провоцируют сонливость и усталость. По словам певицы, ей помогают уколы за $1 тыс. Исполнительнице удалось найти необходимые лекарства, однако она считает, что такие препараты должны быть более доступными, так как не все могут позволить себе столь дорогие уколы.

«Каждый раз, когда колю их, я думаю, как живут люди, у которых нет возможности покупать лекарства за такие деньги. Я каждую секунду ценю те возможности, которые мне дала жизнь. Те возможности, на которые я работаю уже столько лет», — высказалась Седокова.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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