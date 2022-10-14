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45 минут назад

Названа сумма состояния, которое поделят Жизель Бюндхен и Том Брэди в случае развода

Газета.Ru

Супермодель Жизель Бюндхен и игрок в американский футбол Том Брэди, семейный конфликт которых может привести к разводу, будут вынуждены делить состояние, равное примерно $650 млн. Это подсчитало издание Page Six.

Названа сумма, которую поделят Жизель Бюндхен и Том Брэди в случае развода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Считается, что в общей сложности при разводе Брэди и Бюндхен речь будет идти о $650 млн общего состояния», — написал таблоид.

Так, пара владеет недвижимостью в штатах Нью-Йорк, Монтана и Флорида на $26 млн.

При этом Том Брэди является обладателем состояния на сумму в $250 млн, а размер состояния его супруги оценивается в $400 млн.

Заключали ли спортсмен и супермодель брачный контракт перед свадьбой, неизвестно. Однако ранее сообщалось, что они уже наняли юристов, которые оценят последствия развода и объем имущества, которое предстоит разделить в случае расторжения брака.

Шоу-бизнес,Том Брэди,Жизель Бюндхен,
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