Названа сумма, которую поделят Жизель Бюндхен и Том Брэди в случае развода

Супермодель Жизель Бюндхен и игрок в американский футбол Том Брэди, семейный конфликт которых может привести к разводу, будут вынуждены делить состояние, равное примерно $650 млн. Это подсчитало издание Page Six.

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«Считается, что в общей сложности при разводе Брэди и Бюндхен речь будет идти о $650 млн общего состояния», — написал таблоид.

Так, пара владеет недвижимостью в штатах Нью-Йорк, Монтана и Флорида на $26 млн.

При этом Том Брэди является обладателем состояния на сумму в $250 млн, а размер состояния его супруги оценивается в $400 млн.