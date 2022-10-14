Юрист объяснила, накажут ли Клаву Коку за оскорбление чувств верующих

Певица Клава Кока может стать фигурантом уголовного дела: общественникам не понравился ее концерт во Владивостоке, который прошел 4 сентября. На площадке рядом с одним из местных храмов девушка якобы шокировала жителей матом со сцены и вызывающим нарядом. Разбираемся, грозит ли певице какое-либо наказание.

Фото: m24.ru m24.ru

Обвинили во всех грехах

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Проверить творчество Клавы Коки на предмет нарушения прав на свободу совести и вероисповеданий попросил Фонд защиты национального исторического наследия. Организация подала заявление на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Проверка по этому поводу уже организована. Чем она завершится, фонд должны уведомить официально, рассказал его руководитель Александр Карабанов.

Необходимо пресекать преступные действия, в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих.

Александр Карабанов, руководитель Фонда защиты национального исторического наследия

Внимание фонда привлек концерт во Владивостоке в честь Дня знаний. На выступление Клавы Коки "возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке" ранее уже жаловались местные жители. Якобы артистка своим образом и поведением развращала несовершеннолетних. Кроме статьи об оскорблении чувств верующих, жители тогда попросили правоохранительные органы проверить Коку еще и на предмет мелкого хулиганства.

Сама певица тогда опровергла в своем телеграм-канале все обвинения. По ее словам, площадку выбрали сами власти Владивостока. Также певица заявила, что не знала о храме неподалеку от сцены. Исключать какие-либо песни из трек-листа организаторы мероприятия артистку тоже не просили.

"Я православная, я крещеная. И я бы никогда не позволила себе осквернить веру любой конфессии", – заявила певица в своем видеообращении.

Она отвергла обвинения в том, что ее костюм был "полуголым". С тем, что она материлась со сцены, Клава Кока также не согласилась.

"Я себе такого не позволяю. Конечно, у меня есть песни с колкими фразами. Но для городских мероприятий у меня есть цензурные версии песен", – отметила певица.

На скандал отреагировали и в администрации Владивостока. Там признали, что отдельные песни в программе были неуместны, сообщает "Газета.ру". Тогда власти города извинились за случившееся и пообещали учесть все допущенные ошибки.

Доказать умысел

Проверка по концерту в любом случае будет проведена, так как в правоохранительные органы было подано заявление, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш.

"Теперь нужно установить виновных. Но когда эту площадку выбрала администрация города и было все согласовано, причем здесь певица? Если будет установлено, что некий концерт оскорбил чувства верующих, виновных привлекут к ответственности. Но я не уверена, что все укажет именно на певицу", – отметила эксперт.

Во время проверки должна быть назначена лингвистическая экспертиза, которая вынесет заключение по репертуару Клавы Коки на концерте во Владивостоке. Также юрист не исключила привлечение к разбирательствам искусствоведов и богословов. Однако, по ее мнению, в конечном итоге ответственность не понесут ни артистка, ни организаторы.

Я не вижу правовых оснований того, что здесь имело место правонарушение. Скорее всего, будет отказ из-за отсутствия события преступления.

Мария Ярмуш, юрист

Какой именно образ в одежде считается вульгарным, законом никак не трактуется, подчеркнула Ярмуш. Даже если бы певица разделась полностью, максимум ее бы привлекли по административной статье за мелкое хулиганство.

"Здесь не было злонамеренного поведения. Такого, что певица специально пришла к храму, разделась и начала выкрикивать что-то оскорбительное. И не было того, что все это фиксировалось на видео, чтобы затем разместить в интернете и тем самым специально кого-то оскорбить", – обратила внимание она.