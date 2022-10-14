Алена Водонаева устроила "магический" девичник в Москве

Модель Алена Водонаева устроила «магический» девичник в центре Москвы. Фотографии с мероприятия она опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На девичнике присутствовали многие российские знаменитости, в том числе и журналистка Алена Жигалова. Основная тема мероприятия была посвящена мистике, магии и «колдовской» атрибутике.
Многие гости оделись в соответствующем стиле, на мероприятии можно было воспользоваться услугами специалиста, который делал расклад на картах таро.