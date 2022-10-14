Дубцова раскрыла причины своей госпитализации

«Я понятия не имела, какие могут быть проблемы со здоровьем на фоне нервного перенапряжения. Никто из нас не робот, ни физически, ни морально. Я говорила вам, что даже лежала в больнице. Проблемы на работе, ссоры с друзьями, несчастная любовь — все это бывает с каждым из нас. Прощайте, забывайте, отвлекайтесь, любите себя и давайте себе отдых» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Ирина в своем блоге.