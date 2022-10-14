Дубцова раскрыла причины своей госпитализации

Певица Ирина Дубцова недавно лежала в больнице. Поклонники переживали за состояние любимой исполнительницы, однако тогда она не стала называть причины своей госпитализации. И вот сейчас звезда решила рассказать о своих проблемах со здоровьем.
Так, Дубцова прошла курс лечения в стационаре. Дело в том, что стресс и усталость привели певицу к истощению организма, и поэтому ей понадобилась помощь врачей.
«Я понятия не имела, какие могут быть проблемы со здоровьем на фоне нервного перенапряжения. Никто из нас не робот, ни физически, ни морально. Я говорила вам, что даже лежала в больнице. Проблемы на работе, ссоры с друзьями, несчастная любовь — все это бывает с каждым из нас. Прощайте, забывайте, отвлекайтесь, любите себя и давайте себе отдых» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Ирина в своем блоге.
Курс лечения помог исполнительнице, ведь она уже находится в рабочем строю. Звезда уже дала концерт в Благовещенске.