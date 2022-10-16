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1 час назад

Звезду сериала «Убивая Еву» назвали самой идеальной девушкой в мире

Александр Котлеткин

Британская актриса Джоди Комер стала самой красивой женщиной в мире с точки зрения науки. Необычный рейтинг привлекательности составил пластический хирург Джулиан Де Сильва. Он применил метод «золотого сечения», чтобы измерить пропорции лица у звезд кино и шоу-бизнеса. Оказалось, что именно Джоди Комер обладает самыми пропорциональными чертами лица. Ее процент соответствия «идеальным параметрам» составил 94,52%. Об этом сообщает Газета.Ru.

1/11 Британская актриса Джоди Комер стала самой красивой женщиной в мире с точки зрения науки
Фото: Соцсети
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2/11 Необычный рейтинг привлекательности составил пластический хирург Джулиан Де Сильва
Фото: Соцсети
3/11 Он применил метод «золотого сечения», чтобы измерить пропорции лица у звезд кино и шоу-бизнеса
Фото: Соцсети
4/11 Оказалось, что именно Джоди Комер обладает самыми пропорциональными чертами лица
Фото: Соцсети
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5/11 Ее процент соответствия «идеальным параметрам» составил 94,52%
Фото: Соцсети
6/11 Джоди Комер прославилась благодаря роли русской наемницы Вилланель в сериале «Убивая Еву»
Фото: globallookpress.com
7/11 В 2020 году она исполнила главную женскую роль, Маргариты де Карруж, в фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль»
Фото: globallookpress.com
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Джоди Комер прославилась благодаря роли русской наемницы Вилланель в сериале «Убивая Еву». В 2020 году она исполнила главную женскую роль, Маргариты де Карруж, в фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль».

Как выглядит самая красивая женщина в мире с точки зрения науки – в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес,Фото,Джоди Комер,Скотт Ридли,
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