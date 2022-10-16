Британская актриса Джоди Комер стала самой красивой женщиной в мире с точки зрения науки. Необычный рейтинг привлекательности составил пластический хирург Джулиан Де Сильва. Он применил метод «золотого сечения», чтобы измерить пропорции лица у звезд кино и шоу-бизнеса. Оказалось, что именно Джоди Комер обладает самыми пропорциональными чертами лица. Ее процент соответствия «идеальным параметрам» составил 94,52%. Об этом сообщает Газета.Ru.
Джоди Комер прославилась благодаря роли русской наемницы Вилланель в сериале «Убивая Еву». В 2020 году она исполнила главную женскую роль, Маргариты де Карруж, в фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль».
Как выглядит самая красивая женщина в мире с точки зрения науки – в галерее «Рамблера».