Ротару не позвали на «Песню года»

Сейчас в Сети обсуждают предстоящий музыкальный фестиваль «Песня года», который должен состояться в декабре. Это грандиозное событие радует россиян уже на протяжении нескольких десятилетий. На сцену выходят только самые топовые артисты, в число которых много лет подряд входила София Ротару.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

В этом году организаторы решили не отправлять ей приглашение, поскольку артистка «ушла в себя» и не планирует давать концерты в России.

Как известно, Ротару раскритиковала СВО и осудила действия российских властей. Музыкальный критик Сергей Соседов намекнул, что она это сделала не по собственной воли, а по указке «свыше». Знаменитость осталась на Украине и никуда уезжать не хочет. Кроме того, Соседов проболтался о непростой болезни Софии Михайловны, которая отнимает много сил и энергии. Ей сейчас явно не до выступлений.

«Мы понимаем всю серьезность ситуации. Сейчас София Михайловна вряд ли согласится петь. Поэтому концерт пройдет без нее», — прокомментировали в оргкомитете «Песни года». Об этом сообщает ресурс PRO Звезд.