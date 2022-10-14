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23 минуты назад

Организаторы «Песни года» отвернулись от Софии Ротару: «Концерт пройдет без неё»

Popcake.tv

Сейчас в Сети обсуждают предстоящий музыкальный фестиваль «Песня года», который должен состояться в декабре. Это грандиозное событие радует россиян уже на протяжении нескольких десятилетий. На сцену выходят только самые топовые артисты, в число которых много лет подряд входила София Ротару.

Ротару не позвали на «Песню года»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В этом году организаторы решили не отправлять ей приглашение, поскольку артистка «ушла в себя» и не планирует давать концерты в России.

Как известно, Ротару раскритиковала СВО и осудила действия российских властей. Музыкальный критик Сергей Соседов намекнул, что она это сделала не по собственной воли, а по указке «свыше». Знаменитость осталась на Украине и никуда уезжать не хочет. Кроме того, Соседов проболтался о непростой болезни Софии Михайловны, которая отнимает много сил и энергии. Ей сейчас явно не до выступлений.

«Мы понимаем всю серьезность ситуации. Сейчас София Михайловна вряд ли согласится петь. Поэтому концерт пройдет без нее», — прокомментировали в оргкомитете «Песни года». Об этом сообщает ресурс PRO Звезд.

Говорят, фестиваль будет проходить в два дня — в первый [день] публику будут радовать всенародные любимцы, а во второй — кумиры молодежи (блогеры и звезды TikTok).

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,София Ротару,
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