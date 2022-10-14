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1 час назад

Станислав Садальский обвинил Цискаридзе в интригах

Слово и Дело

Актре Станислав Садальский считает, что деятельность балетмейстера Николая Цискаридзе изобилует интригами. Артисты неоднократно не самым лестным образом высказывались в адрес друг друга.

Станислав Садальский обвинил Цискаридзе в интригах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По мнению Садальского, ректор Вагановской академии балета не первый год мечтает возглавить Большой театр в Москве. Садальский уверен, что все появления артиста в медийном пространстве заточены только под одну цель — стать директором театра. Садальский отмечает, что Цискаридзе пользуется поддержкой и любовью возрастных поклонников.

«Важный момент — столько престарелого хомячья, сколько имеется у балеруна, наверное, нет ни у какого другого артиста балета современности», — иронизирует Садальский у себя в Telegram-канале.

Сам Цискаридзе в недавней беседе с ведущей Юлией Меньшовой вспоминал о Садальском, называя его неприятным в общении человеком.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Юлия Меньшова,
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