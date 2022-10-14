Станислав Садальский обвинил Цискаридзе в интригах

Актре Станислав Садальский считает, что деятельность балетмейстера Николая Цискаридзе изобилует интригами. Артисты неоднократно не самым лестным образом высказывались в адрес друг друга.
По мнению Садальского, ректор Вагановской академии балета не первый год мечтает возглавить Большой театр в Москве. Садальский уверен, что все появления артиста в медийном пространстве заточены только под одну цель — стать директором театра. Садальский отмечает, что Цискаридзе пользуется поддержкой и любовью возрастных поклонников.
«Важный момент — столько престарелого хомячья, сколько имеется у балеруна, наверное, нет ни у какого другого артиста балета современности», — иронизирует Садальский у себя в Telegram-канале.
Сам Цискаридзе в недавней беседе с ведущей Юлией Меньшовой вспоминал о Садальском, называя его неприятным в общении человеком.