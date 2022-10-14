Станислав Садальский обвинил Цискаридзе в интригах

По мнению Садальского, ректор Вагановской академии балета не первый год мечтает возглавить Большой театр в Москве. Садальский уверен, что все появления артиста в медийном пространстве заточены только под одну цель — стать директором театра. Садальский отмечает, что Цискаридзе пользуется поддержкой и любовью возрастных поклонников.