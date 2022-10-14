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27 минут назад

Галкин* отказался продавать замок в России: «Есть цель вернуться домой, но без ареста»

Popcake.tv

Когда Алла Борисовна Пугачева улетала из страны, она забрала детей и дала распоряжение, чтобы её замок выставили на продажу. Однако, как сообщают журналисты издания «Комсомольская правда», слухи о продаже внушительный недвижимости могут быть преувеличены. Оказалось, что приближенные к звёздной семье уверены в том, что Максим Галкин* (по решению Министерства юстиции РФ включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) выступает против продажи дома в Грязи.

Галкин* рассказал, почему отказался продавать замок в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом более подробно в эксклюзивном интервью для Teleprogramma.pro высказался шоумен Рустам Солнцев. Он допускает, что Максим Галкин изначально не планировал навсегда улетать из России. Возможно, его вынудили обстоятельства, но надежда вернуться домой у пародиста, скорее всего, ещё теплится.

«Думаю, что Максим ждёт каких-то перемен в стране, чтобы вернуться домой, потому и не продает», — поделился он предположением.

У публики тоже есть свое мнение на этот счёт. Россияне не сомневаются, что предательски поступивший юморист ждёт возможность приехать в страну ещё раз.

«То, что у него есть цель вернуться – в этом я даже не сомневаюсь, но только без ареста. Поэтому и греет пятую точку, выжидая, пока его простят», — пишет мужчина в сети.

*По решению Министерства юстиции РФ включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Рустам Солнцев,Алла Пугачева,Минюст России,
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