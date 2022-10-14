Стало известно, кто заменит Карпович в спектакле с Прилучным

Актер Павел Прилучный после развода с актрисой Агатой Муцениеце стал много времени проводить в компании коллеги Мирославы Карпович. Общественность считала, что знаменитости находятся в романтических отношениях. Однако недавно артист признался, что Мирослава для него была очень близким подругой, которая помогала ему пережить разрыв.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

И вот весной стало известно, что Павел женился на актрисе Зепюр Брутян, а в августе пара сыграла пышную свадьбу. После этого появилась информация, что Карпович больше не появится с Прилучным в одном спектакле. В Сети стали писать, что таким образом актриса дала понять, что артист сделал ей больно.

Публика гадала, кто же может заменить Мирославу в театральной постановке. И ею оказалась звезда сериала «Склифосовский», актриса Екатерина Иванова. Об этом сообщает портал «Стархит».