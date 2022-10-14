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45 минут назад

Стало известно, кто заменит Карпович в спектакле с Прилучным

WomanHit.ru

Актер Павел Прилучный после развода с актрисой Агатой Муцениеце стал много времени проводить в компании коллеги Мирославы Карпович. Общественность считала, что знаменитости находятся в романтических отношениях. Однако недавно артист признался, что Мирослава для него была очень близким подругой, которая помогала ему пережить разрыв.

Стало известно, кто заменит Карпович в спектакле с Прилучным
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

И вот весной стало известно, что Павел женился на актрисе Зепюр Брутян, а в августе пара сыграла пышную свадьбу. После этого появилась информация, что Карпович больше не появится с Прилучным в одном спектакле. В Сети стали писать, что таким образом актриса дала понять, что артист сделал ей больно.

Публика гадала, кто же может заменить Мирославу в театральной постановке. И ею оказалась звезда сериала «Склифосовский», актриса Екатерина Иванова. Об этом сообщает портал «Стархит».

А поклонники Павла и вовсе думают, что это место может занять его нынешняя супруга. Похожая ситуация была с бывшей женой знаменитости — в данном спектакле изначально играла Муцениеце, а уже потом ее заменила Карпович.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Павел Прилучный,Екатерина Иванова,
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