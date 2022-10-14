Наташа Королева сообщила о своем отъезде из Москвы

Российская артистка Наташа Королева заявила, что уезжает из столицы России. Она объяснила свой отъезд повышенной тревожностью из-за ситуации в мире.
Непростая мировая обстановка стала причиной отъезда Королевой. Она поделилась своим эмоциональным состоянием в социальных сетях. Певица уточнила, что теперь начнет исполнять свою терапевтическую миссию.
«Неопределенность, страх, тревога. Лично я как могу поддержать людей? По зову сердца, особенно в сложное время, моя миссия – терапевтическая», – поделилась звезда.
Исполнительница отправилась в гастроли по Дальнему Востоку. Ее первый концерт пройдет в Находке 14 октября.