Наташа Королева сообщила о своем отъезде из Москвы

Российская артистка Наташа Королева заявила, что уезжает из столицы России. Она объяснила свой отъезд повышенной тревожностью из-за ситуации в мире.

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Непростая мировая обстановка стала причиной отъезда Королевой. Она поделилась своим эмоциональным состоянием в социальных сетях. Певица уточнила, что теперь начнет исполнять свою терапевтическую миссию.

«Неопределенность, страх, тревога. Лично я как могу поддержать людей? По зову сердца, особенно в сложное время, моя миссия – терапевтическая», – поделилась звезда.