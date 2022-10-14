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42 минуты назад

Встревоженная певица Королева сообщила о своем отъезде из Москвы

Слово и Дело

Российская артистка Наташа Королева заявила, что уезжает из столицы России. Она объяснила свой отъезд повышенной тревожностью из-за ситуации в мире.

Наташа Королева сообщила о своем отъезде из Москвы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Непростая мировая обстановка стала причиной отъезда Королевой. Она поделилась своим эмоциональным состоянием в социальных сетях. Певица уточнила, что теперь начнет исполнять свою терапевтическую миссию.

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«Неопределенность, страх, тревога. Лично я как могу поддержать людей? По зову сердца, особенно в сложное время, моя миссия – терапевтическая», – поделилась звезда.

Исполнительница отправилась в гастроли по Дальнему Востоку. Ее первый концерт пройдет в Находке 14 октября.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,
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