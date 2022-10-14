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1 час назад

Ксения Бородина показала преображение 6-летней дочери

runews24.ru

На этот раз звездная мама Ксения Бородина показала, как преобразила свою младшую дочь. Соответствующее видео она разместила у себя на странице в соцсетях.

На видеоролике 6-летняя Теона меняет стиль: из пижамы с бигудями на голове она переодевается в стильный образ из черной юбки с цветами, серого свитшота и кожаных ботинок. Дополняет образ прическа из воздушных локонов.

Такие видео подписчики теледевы всегда комментируют позитивно. Фолловеры пришли в восторг и умиление, оставив множество комментариев.

Скриншот

«Красоточка»;

«Мамина радость»;

«Какая куколка, лапочка наша»;

«Невероятно красивая девочка, — пишут под постами телеведущей.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Бородина,
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