Ксения Бородина показала преображение 6-летней дочери

На этот раз звездная мама Ксения Бородина показала, как преобразила свою младшую дочь. Соответствующее видео она разместила у себя на странице в соцсетях.

На видеоролике 6-летняя Теона меняет стиль: из пижамы с бигудями на голове она переодевается в стильный образ из черной юбки с цветами, серого свитшота и кожаных ботинок. Дополняет образ прическа из воздушных локонов.

Такие видео подписчики теледевы всегда комментируют позитивно. Фолловеры пришли в восторг и умиление, оставив множество комментариев.

Скриншот

«Красоточка»;

«Мамина радость»;

«Какая куколка, лапочка наша»;