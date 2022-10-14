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43 минуты назад

Клаву Коку потребовали проверить на оскорбление чувств верующих

Никита Бородкин

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить творчество певицы Клавы Коки на предмет оскорбления чувств верующих и возбудить уголовное дело по ст. 148 УК РФ. Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы инициировали проверку.

На Клаву Коку пожаловались в Следственный комитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной стало выступление исполнительницы в мини-юбке на фоне храма в начале сентября во Владивостоке на концерте, посвященном Дню знаний. Жители города тогда возмутились мероприятию и при поддержке местного министерства культуры обратились в прокуратуру. Сама певица отвергла все обвинения — она не знала, что фоном для площадки организаторы выбрали православный храм, а ее выступление прошло в плаще.

Как отметил глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов, после подачи заявления следствие должно дать объективную оценку творчеству певицы.

«Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», — подчеркнул Карабанов.

Директор фонда подчеркнул, что следствие должно уведомить организацию по результатам проверки как заявителя.

Отметим, что после скандала с выступлением во Владивостоке Клава Кока уже сделала свои песни более пристойными. Исполнительница заменила слово «пьяная» на «веселая» в своей композиции «Пьяная домой».

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