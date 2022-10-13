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1 час назад

Внук Пугачевой Дени Байсаров замечен в Москве

Елена Прошина

Дени Байсаров, младший внук певицы Аллы Пугачевой, опубликовал в социальных сетях сториз со своей прогулки по Москве. В подписи к видео он отметил, что любит московскую солнечную осень. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Внука Пугачевой заметили в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байсаров намекнул, что в интернете о нем и месте его пребывания, «любят придумывать разные сказки». Он же предпочитает солнечную осень в столице.

Ранее сообщалось, что многих отечественных звезд и их сыновей теоретически могут призвать в рамках частичной мобилизации.

В частности, под призыв могут попасть 24-летний Байсаров, дети актера Максима Виторгана, певца Дениса Клявера.

Шоу-бизнес,Дени Байсаров,Денис Клявер,Максим Виторган,Алла Пугачева,
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