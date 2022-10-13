Внука Пугачевой заметили в Москве

Дени Байсаров, младший внук певицы Аллы Пугачевой, опубликовал в социальных сетях сториз со своей прогулки по Москве. В подписи к видео он отметил, что любит московскую солнечную осень. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Байсаров намекнул, что в интернете о нем и месте его пребывания, «любят придумывать разные сказки». Он же предпочитает солнечную осень в столице.

Ранее сообщалось, что многих отечественных звезд и их сыновей теоретически могут призвать в рамках частичной мобилизации.