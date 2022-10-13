Певица Зара объяснила, почему ее дети не станут артистами

«Максимке нравятся иностранные языки. Ребенок растет с желанием говорить на разных языках мира: у него отличная память, он хорошо и быстро переводит. Данечка же интересуется точными науками. В последнее время часто проявляет себя в различных проектах, где необходимо выделить проблемы, подготовить доклад, прийти к конкретным выводам», – поделилась Зара.