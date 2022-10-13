В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
22 минуты назад

Певица Зара объяснила, почему ее дети не станут артистами

Letidor.ru

В интервью для «Газеты.Ru» Зара поделилась информацией о своих сыновьях – Максиме и Данииле. Она призналась, что ее дети не собираются становиться артистами.

Певица Зара объяснила, почему ее дети не станут артистами
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Точно могу сказать, что не вижу в них склонности к творческим профессиям. Мне все-таки кажется, что детей, увлеченных музыкой, изобразительным искусством, танцами, видно сразу», – объяснила звезда.

Артистка рассказала, что ее старшему сыну Даниилу нравятся точные науки, а младший сын Максим увлечен иностранными языками.

«Максимке нравятся иностранные языки. Ребенок растет с желанием говорить на разных языках мира: у него отличная память, он хорошо и быстро переводит. Данечка же интересуется точными науками. В последнее время часто проявляет себя в различных проектах, где необходимо выделить проблемы, подготовить доклад, прийти к конкретным выводам», – поделилась Зара.

Напомним, что у артистки двое сыновей от начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. Они развелись в 2016 году.

Шоу-бизнес,Сергей Иванов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители