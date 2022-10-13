Не уехал: Орбакайте показала младшего сына в домашней обстановке

Певица Алла Пугачева остается одной из самых обсуждаемых персон в России. Общественность не забывает и про родственников знаменитости.

Так, Пугачева в конце сентября улетела вместе с детьми в Израиль, где их ждал шоумен Максим Галкин (признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ, — прим. WomanHit.ru). А дочь Аллы, певица Кристина Орбакайте, несмотря на жизнь на две страны — Россию и США, осталась в Москве.

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После объявления о частичной мобилизации пристальный взор упал на сыновей Орбакайте — Никиту Преснякова и Дени Байсарова. Недавно отмечалось, что старший наследник артистки пешком перешел границу с Эстоний.