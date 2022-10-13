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1 час назад

Певица Слава высказалась на тему отъезда из России

Мослента

На тему отъезда из России высказалась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Слава (Анастасия Сланевская). Она заявила, что останется в стране, хотя у нее есть возможности для переезда.

Певица Слава высказалась на тему отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всегда буду со своей страной, при любых обстоятельствах, самых страшных и тяжелых. Я люблю свою родину и никогда ее не брошу», — сказала певица.

Исполнительница осудила покинувших Россию звезд, которые после эмиграции начали негативно высказываться о стране.

«Их совесть потом сожрет», — заявила Слава.

Ранее об отъезде из России высказалась телеведущая Лера Кудрявцева. «Уезжать не собираюсь», — заявила телеведущая. Она отметила, что некоторые пытаются упрекнуть ее в «сидении на двух стульях», но это не так.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,Лера Кудрявцева,
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