Шахназаров оценил влияние Пугачевой на шоу-бизнес

— Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Ольгу Кормухину и Жанну Агузарову. Зато была Анжелика Варум, — высказался Шахназаров в выпуске YouTube-шоу «Полный абзац».