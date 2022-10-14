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32 минуты назад

«Убивала российскую эстраду»: Шахназаров оценил влияние Пугачевой на шоу-бизнес

Вечерняя Москваиещё 1

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая несколько недель назад ухала из России в Израиль, деструктивно влияла на отечественную эстраду. Об этом заявил журналист Михаил Шахназаров.

Шахназаров оценил влияние Пугачевой на шоу-бизнес
Фото:  Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Он отметил, что теперь сбежавшая из страны певица не сможет лезть в дела России.

— Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Ольгу Кормухину и Жанну Агузарову. Зато была Анжелика Варум, — высказался Шахназаров в выпуске YouTube-шоу «Полный абзац».

Алла Пугачева посетила в Израиле концерт певицы Земфиры, прошедший в рамках ее мирового тура. О встрече двух звезд рассказала актриса Рената Литвинова, тоже посетившая концерт своей давней подруги.

29 сентября стало известно, что Примадонна улетела в Израиль вместе с детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

С мая Пугачева планирует продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, она вложила в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хочет получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Жанна Агузарова,Анжелика Варум,Алла Пугачева,Рената Литвинова,
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