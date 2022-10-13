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31 минуту назад

Дробыш рассказал о разрыве контракта с SHAMAN после песни «Встанем»

Никита Бородкин

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что разорвал контракт с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после того, как он выпустил трек «Встанем». Как сообщает «Абзац», он подчеркнул, что никак не связан с этой композицией.

Дробыш рассказал о разрыве контракта с SHAMAN после песни «Встанем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он написал эту песню, он был автором идеи выпустить её, не я. То есть это было его продюсерство. Я считаю, что песни "Встанем" и "Я русский" — это уже его путь», — заявил Дробыш.

Он также отметил, что разрыв продюсерских отношений никак не связан со спецоперацией и пожелал российским бойцам «вернуться живыми» с фронта.

Ранее Дронов в интервью «Газете.Ru» заявил, что находится в Дробышем в «паритетных» отношениях. Сейчас музыкант работает как независимый артист, а продюсер выступает в качестве его агента.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Виктор Дробыш,
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