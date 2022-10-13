Регина Тодоренко поделилась трогательным фото сына

Регина Тодоренко практически сразу же после вторых родов приступила к работе. При этом звезда не оставляет малыша на целый день с нянями, а берет с собой на съемки. В том числе и потому, что, несмотря на занятость, решила кормить Мирослава грудью, а не смесями. Всем педиатрам мира впору ставить Регину в пример: она и рабочий график старается строить с учетом расписания кормлений! Так, например, откатала разок программу на «Ледниковом периоде» — и бегом в гримерку, малыш проголодался.
Как это бывает, Регина наглядно продемонстрировала на свежих фото в Инстаграме (запрещен в РФ). Очевидно, Тодоренко прикладывает массу усилий для достижения work-life balance и точно не хочет посвящать себя всевозможным проектам в ущерб семье. Тот факт, что с появлением детей телеведущая и блогер стала в разы меньше работать, — яркое тому подтверждение.
«Если раньше я брала смены по 12-14 часов, то, будучи мамой уже двоих сыновей, я тружусь с 9.30 до 17.00», — заявила телеведущая.
К слову, старший сын Регины и Влада Топалова частенько ходит на работу с папой.