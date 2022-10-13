В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Регина Тодоренко поделилась трогательным фото с 3-месячным сыном на руках

Super.ru

Регина Тодоренко практически сразу же после вторых родов приступила к работе. При этом звезда не оставляет малыша на целый день с нянями, а берет с собой на съемки. В том числе и потому, что, несмотря на занятость, решила кормить Мирослава грудью, а не смесями. Всем педиатрам мира впору ставить Регину в пример: она и рабочий график старается строить с учетом расписания кормлений! Так, например, откатала разок программу на «Ледниковом периоде» — и бегом в гримерку, малыш проголодался.

Регина Тодоренко поделилась трогательным фото сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Скриншот

Как это бывает, Регина наглядно продемонстрировала на свежих фото в Инстаграме (запрещен в РФ). Очевидно, Тодоренко прикладывает массу усилий для достижения work-life balance и точно не хочет посвящать себя всевозможным проектам в ущерб семье. Тот факт, что с появлением детей телеведущая и блогер стала в разы меньше работать, — яркое тому подтверждение.

«Если раньше я брала смены по 12-14 часов, то, будучи мамой уже двоих сыновей, я тружусь с 9.30 до 17.00», — заявила телеведущая.

К слову, старший сын Регины и Влада Топалова частенько ходит на работу с папой.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители