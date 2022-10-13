Регина Тодоренко поделилась трогательным фото сына

Регина Тодоренко практически сразу же после вторых родов приступила к работе. При этом звезда не оставляет малыша на целый день с нянями, а берет с собой на съемки. В том числе и потому, что, несмотря на занятость, решила кормить Мирослава грудью, а не смесями. Всем педиатрам мира впору ставить Регину в пример: она и рабочий график старается строить с учетом расписания кормлений! Так, например, откатала разок программу на «Ледниковом периоде» — и бегом в гримерку, малыш проголодался.