В сети опубликовали эмоциональное письмо, которое Джоли написала Питту

В социальных сетях появилось эмоциональное письмо, которое актриса Анджелина Джоли адресовала своему бывшему супругу Брэду Питту. Об этом сообщает Daily Mail.
Опубликовано электронное письмо, которое Анджелина Джоли отправила Брэду Питту в январе 2021 года. В нем шла речь об их общей французской винодельне Chateau Miraval. В частности, Джоли объясняла Питту, почему намеревается продать свою долю.
«Это место, куда мы впервые привезли близнецов, и где мы поженились над мемориальной доской, посвященной моей матери... Место, которое обещало то, что могло бы быть, и где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас не могу писать это сообщение без слез. Я всегда буду дорожить воспоминаниями», — написала она.
Джоли добавила, что хотела, чтобы эта винодельня скрепила их с Питтом союз, но вышло иначе.
«Я надеялась, что винодельня каким-то образом сможет стать чем-то, что удержит нас вместе. Но теперь я вижу, что ты хочешь избавиться от меня», — отметила она.
По словам Джоли, она не чувствовала себя совладельцем винодельни, поскольку Питт решал все вопросы без ее участия.
В июле этого года Анджелина Джоли выиграла суд у Брэда Питта по поводу винодельни во Франции.