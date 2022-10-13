В сети опубликовали эмоциональное письмо, которое Джоли написала Питту

«Это место, куда мы впервые привезли близнецов, и где мы поженились над мемориальной доской, посвященной моей матери... Место, которое обещало то, что могло бы быть, и где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас не могу писать это сообщение без слез. Я всегда буду дорожить воспоминаниями», — написала она.