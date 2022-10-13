Дочь Виктории Бони изъявила желание выучить украинский язык

Наследница телеведущей Виктории Бони захотела выучить украинский язык. Об этом звезда скандального проекта «Дом-2» сообщила поклонникам в социальных сетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Боня призналась, что только недавно вернулась с горного путешествия. Повидавшись с дочкой, она узнала о намерении ребенка выучить украинский язык.

Телеведущая подчеркнула, что в желании девочки нет ничего удивительного, поскольку у наследницы есть украинские корни.