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1 час назад

Брат погибшего Бориса Моисеева рассказал о еще одной трагедии в семье

Popcake.tv

Несколько недель назад в своей собственной квартире из жизни ушел Борис Моисеев. Коллеги, друзья, поклонники тяжело переживают потерю музыканта. Но особенно из-за смерти горюет брат артиста Маркс Толкач, который живет в Канаде. Мужчина и поверить не мог, что младший брат уйдет на тот свет раньше него.

Брат погибшего Моисеева рассказал о еще одной трагедии в семье
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Это самая большая трагедия в моей жизни», —рассказал он Prozvezd.

К сожалению, это не единственное горе, которое произошло в семье родственника. Сейчас жена Толкача находится в больнице. Мужчина очень переживает за нее. Надеется, что все будет хорошо. Напомним, со старшим братом великий артист практически не поддерживал контакт. По мнению Маркса, дурное влияние на него оказывало окружение артиста. Они твердили Моисееву, что у брата есть личные цели на артиста. Особенно Марксу не нравилось общение Бориса с его директором Сергеем Горохом. Брат уверен, что именно он убил артиста. А незадолго до смерти лишил Моисеева связи с миром, не давая ему ни с кем общаться.

«Я считаю, что Борис умер и не дома, он умер там, где его скрывали», — сделал такое заявление брат.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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