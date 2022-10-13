Отар Кушанашвили заявил об избиении Кудрявцевой

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о своем поступке, который считает предательством по отношению к телеведущей Лере Кудрявцевой . Об этом он сообщил в программе «Исповедь» на платформе PREMIER.

Кушанашвили объяснил, что у Кудрявцевой был ухажер по имени Дима, оказавшийся абьюзером. В один из дней этот мужчина предложил журналисту сделку. Он попросил следить за каждым шагом телеведущей за деньги. Журналист добавил, что ненавидит себя за этот поступок.

«Я, как агент, стал докладывать ему обо всех перемещениях Леры. Еще и врал, чтобы заработать больше. Временами мне не хотелось жить. Она приезжала на ТВ с синяками. Из-за меня он ее бил. Есть ли страшнее предательство?» — заявил Кушанашвили.

По словам журналиста, позже телеведущая узнала о слежке. Она ударила по лицу и плюнула в Кушанашвили. Однако позже простила друга. «Я рыдал, просил у нее прощения, благодарил за великодушие. Поступил бы я так же сейчас? Ответ меня не радует. Не знаю. Не могу уверенно сказать, что нет. Но очень хочу верить, что я бы отверг такую возможность», — резюмировал Кушанашвили.