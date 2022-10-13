Знаменитости то и дело откровенно делятся с поклонниками своими диагнозами. Видимо, пытаются таким образом показать, что они обычные люди, с такими же проблемами, как у всех. Вот и Саша Савельева, которая нечасто делится подробностями личной жизни, вдруг объявила в личном блоге, что каждый год страдает от странных симптомов.

Певица рассказала, что осенью у нее постоянно, будто без причины, закладывает нос. Савельевой становится тяжело дышать, лекарства почти не помогают. Больше терпеть она не могла и обратилась к медикам за помощью. Врачи поставили ей специальные зонды со средством, сужающим сосуды.

«Осень пришла и снова с палочками сижу», — написала Саша, которой пришлось провести несколько часов с лекарством.