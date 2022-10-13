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1 час назад

Ивлеева выставила напоказ большую грудь в крошечном бикини

WomanHit.ru

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева является обладательницей стройного тела и пышных форм. Так, в личном блоге знаменитость решила похвастаться своими формами.

Ивлеева выложила фото, где она позирует на яхте в разноцветном бикини.

«Когда-то в Турции», — подписала пост ведущая.

Соцсети

Поклонники не перестают осыпать Анастасию комплиментами. Также они оценили эффектную грудь звезды, которая была едва прикрыта купальником. «На заставку», «На этом фото прекрасно», «Тело в дело», «Ой какая красотка», «Сочно» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали пользователи Сети.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Ивлеева,
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